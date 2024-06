98 Prozent bestanden schriftliche Matura

Weniger „Sehr gut“

Leichte Rückgänge gab es heuer bei den Spitzennoten. In Deutsch hatte an den AHS mehr als jede fünfte Person (22,6 Prozent) ein „Sehr gut“, in Englisch war es etwas mehr als jede vierte (25,6 Prozent), in Mathematik haben 17,4 Prozent ein „Sehr gut“ erreicht. An den BHS waren es insgesamt weniger Spitzennoten (15,5 Prozent in Deutsch, 20,1 in Englisch und 14,1 Prozent in Mathematik).