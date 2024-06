Die Inseln der Herzen

Wie ein griechischer Gott“ sagen wir gerne, wenn wir einen besonders attraktiven Menschen sehen. Ein solcher heißt in unserem Fall Thanos, hat Augen, die dem Blau des Meeres Konkurrenz machen, und steuert unser schnittiges Motorboot souverän über die Wellen. Hinein in Buchten, die man nur über den Seeweg erreichen kann, vorbei an bizarren Klippen, die alle paar hundert Meter völlig andere Formationen zeigen. Jede einzelne zieht uns völlig in ihren Bann. Kein Mensch weit und breit, kein Haus. Nur der Himmel, das Meer in ständig changierenden Grün- und Blautönen, diese Kulisse, von der Sonne geküsst.