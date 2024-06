Wirtschaft macht gegen neue „Bodenstrategie“ mobil

Mit Grund und Boden ist in Österreich über Jahrzehnte bekanntlich nicht sonderlich sparsam umgegangen worden. Eine neue Bodenstrategie soll das nun ändern, angedacht ist eine Verbrauchsobergrenze von bundesweit 2,5 Hektar pro Tag. In der Wirtschaft hält sich angesichts dieser Pläne der Applaus in Grenzen – das gilt insbesondere für Vorarlberg, wo seit Jahren die unterschiedlichsten Interessen um die raren freien Flächen konkurrieren. Die „Bundesinnung Bau“ der Wirtschaftskammer Österreich hat vor Kurzem eine Studie in Auftrag gegeben, um die Auswirkungen der Bodenstrategie für den Standort zu untersuchen.