Radikaler Schritt: Vom Haubenkoch zum Heilmasseur

„Mache alles intensiv“

Noch ein Grund für das neue Kapitel: Er möchte mehr zu Hause sein. „Party habe ich in meinem Leben genug gehabt, jetzt mag ich unser gemütliches Leben.“ Auch irgendwann als Papa. Ganz ohne Kochen geht es freilich nicht. Kevin steht nach wie vor gern bei seinem Schwager im renommierten Restaurant „Kupferdachl“ in Premstätten am Herd. „Aber nicht mehr so viel wie früher.“