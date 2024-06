Vorarlberger bewegen sich grüner vorwärts

Erstmals seit Erhebung ihres Mobilitätsverhaltens haben die Vorarlberger knapp über die Hälfte ihrer Wege umweltfreundlich, also mit Öffis, dem Rad oder zu Fuß zurückgelegt. Das geht aus einer vom Land in Auftrag gegebenen Studie hervor, die am Dienstag vorgestellt wurde.

E-Bike als Treiber beim Umstieg