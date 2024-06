Neapel nervös: Zahl der Beben steigt sprunghaft an

Er erklärte, dass er bereits Messungen in der Region durchgeführt und die Gegend mit einem Hubschrauber überflogen habe: „Ich habe bei meinen Überflügen viele Schwarzbauten gesehen, was die Lage zusätzlich kompliziert.“ Denn: Die größte Gefahr sieht er in der Statik der Gebäude. „Drängt Magma nach oben, kann sich der Boden um bis zu zwei Meter heben. Für solche Häuser ist das verheerend“, so Supper.