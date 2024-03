Manipulation? Verdacht am Bundesverwaltungsgericht

Christian Filzwieser, der neue Präsident des Bundesverwaltungsgerichtes (BVwG), hat mit Februar ein schweres Erbe angetreten. In einer offensichtlichen Baustelle der Justiz. Laut „Krone“-Recherchen prüft die Staatsanwaltschaft derzeit den Vorwurf, ob Altpräsident Harald Perl und Vizepräsident Michael Sachs die Zuweisung von neuen Fällen an Richter des eigenen Gerichtes manipuliert haben könnten. Und zwar im Zusammenhang mit Verfahren, an denen die beiden Führungskräfte beteiligt waren. Beide Herren sind politisch exzellent vernetzt: Vizepräsident Sachs hatte sich zuletzt um die Generaldirektion der Bundeswettbewerbsbehörde beworben. Altpräsident Perl sitzt auch im Ruhestand in einem besonders wichtigen Gremium: in der Beschaffungskommission des Verteidigungsministeriums. Dort soll er mithelfen, Korruption zu verhindern.