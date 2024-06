Steirer-ÖVP schießt aus allen Rohren auf Gewessler

Scharf auch die Kritik der Jungbauern – zum einen am Naturierungsgesetz, das zwar „gut gemeint, aber sehr schlecht gemacht“ sei: „Die Konsequenz daraus ist, dass Land- und Forstwirte mit immer mehr Bürokratie überfordert sein werden und ihre Betriebe aufgeben könnten, da immer mehr Nachweise und Berichterstattungen verlangt werden.“ Und zum anderen an Leonore Gewessler: „Dass eine Umweltministerin aus ideologischen Gründen eine so weitläufige Entscheidung über die Köpfe der Beteiligten hinweg trifft, ist nicht nur verantwortungslos, sondern demokratiepolitisch wirklich gefährlich.“