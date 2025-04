Laimer: „Thomas in der Kabine? Das ist so …“

Wie verhält sich Thomas Müller in der Kabine? „Ich durfte jetzt zwei Jahre neben ihm sitzen. Da habe ich auf jeden Fall einige Sprüche von ihm abbekommen. Man kann es sich einfach so vorstellen, dass Thomas auch dort zu 100 Prozent echt ist – wie bei allem, was er macht. Der verstellt sich nicht und bringt immer so viel Energie, Spaß und Freude rein. Er kann jeden um sich einfach besser machen. Auch ich habe sehr viel von ihm lernen können und dürfen“, so Laimer durchaus emotional.