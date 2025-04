Großbrand in Pariser Recyclingfirma

Eine riesige dunkle Rauchwolke schwebte am Montagabend über Paris (siehe Bild oben) und versetzte so manchen Bewohner in Angst und Schrecken. Denn die Feuerwehr rief dazu auf, die Umgebung zu meiden und vorsichtig zu sein. Dutzende Einsatzkräfte mussten einen Großbrand in einer Recyclingfirma am Rande der Metropole bekämpfen.