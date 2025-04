„Surreal!“ Ex-Kolumbien-Kicker plötzlich gestorben

Fassungslosigkeit auch in Italien

Der italienische Verein zeigte sich bestürzt über die Nachricht von Bolanos Tod. „Es fühlt sich surreal an, dass du uns so plötzlich verlassen hast. Du warst der unvergessliche Held unseres Überlebens in der Saison 2004/05 und du spieltest eine zentrale Rolle in unseren Playoffs gegen Bologna. Dein Engagement ließ dich unsere Farben in 128 Spielen tragen, einschließlich, Coppa Italia und internationalen Turnieren, mit Erfolgen wie der Italiana 1999 und der Coppa Italia 2002“, so ein Statement des Klubs.