Betriebskosten zum Rätseln

Die steigenden Kosten wachsen vielen Salzburgern über den Kopf. Neben den Teuerungen bei Lebensmitteln und den Mieten machen auch die Betriebskosten zu schaffen. Ein Punkt bei dem Neo-Landtagsabgeordenter Kay-Michael Dankl (KPÖ Plus) ansetzen will um zumindest ein wenig für finanzielle Entspannung zu sorgen. „Bei der stadt- und landeseigenen GSWB ziert sich zwar die ÖVP noch, Druck für ein Qualitätsmanagement und eine systematische Senkung der Betriebskosten zu machen“, so Dankl und fügt hinzu: „Aber unser Auftrag an die Landesregierung, zu prüfen wie man die Betriebskostenberatung ausbauen kann, fand nach einer langen Debatte in einem Fünf-Parteien-Antrag breite Zustimmung.“