Nach Felssturz bleibt B159 noch länger gesperrt

Die B159 beim Pass Lueg in Salzburg wird noch für eine längere Zeit gesperrt sein. Am Dienstag kam es auf der Straße zu einem Felssturz, die Aufräumarbeiten sind aktuell noch voll im Gange. Am Donnerstag sollen die großen Mengen an Holz, Geröll und Gestein mit einem Hubschrauber abtransportiert werden.