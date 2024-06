Nach Felssturz: Fähre über Donau „ersetzt“ Radweg

Fähre für Radtouristen

Nun dürfte es einen Rettungsanker zumindest für den in der Wachau so wichtigen Radtourismus geben. Neben besseren Infos zu Umleitungen und sicheren Zufahrten zu den Wirten zeichnet sich eine unkonventionelle Lösung ab. Für Biker könnte eine Fähre über die Donau als Bypass geben. Wer diese betreibt, vielleicht sogar das Bundesheer, ist noch nicht bekannt. Weitere Details soll Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner am Mittwoch bekannt geben.