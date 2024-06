Auf Spurensuche in der NS-Zeit in Vorarlberg

Damit hatte Johannes Spies nicht gerechnet – was mit der schlichten Todesanzeige in einem Jugendsachbuch begann, endete mit der Aufdeckung der bislang unbekannten Lebensgeschichte einer Frau, welche die Gesundheitsversorgung in Vorarlberg wesentlich geprägt hat: Der Geschichtslehrer, Mitarbeiter von erinnern.at und Obmann der Johann-August-Malin-Gesellschaft hat durch intensive Recherche das Leben der jüdischstämmigen Krankenpflegerin Selma Mitteldorf bis hin zu ihrem Selbstmord zu Beginn der NS-Zeit nachgezeichnet.