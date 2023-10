Schimmel im Gemeindebau: Mieterin (23) verzweifelt

„Wiener Wohnen hat fahrlässig den Wasserstrang wieder aufgedreht“

Am 4. September kam es in der Wohnung zu einem erheblichen Wasserschaden - beginnend in der Küche. R. informierte die Verwaltung sofort darüber. „Seither hat sich Wiener Wohnen aber kaum bis gar nicht um eine Sanierung bemüht, sodass es immer schlimmer wurde. Mittlerweile hat sich der Schaden auf andere Räume ausgebreitet. Wiener Wohnen hatte genug Zeit, die Schadensursache zu beheben, als der Schaden noch klein war. Die Verantwortlichen haben aber, nachdem sie sogar die Ursache gefunden hatten, fahrlässig den Wasserstrang wieder aufgedreht und somit BEWUSST und fahrlässig den Schaden in meiner Wohnung in Kauf genommen“, klagt die Mieterin gegenüber krone.at.