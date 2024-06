Salzburg-Goalie Horn nach halbem Jahr wieder weg

Konnte sich Zweierrolle vorstellen

Nach dem letzten Spiel der Saison, das die Bullen mit 7:1 gegen den LASK gewannen, konnte sich Horn noch einen Verbleib bei den Salzburgern vorstellen. Auch als etatmäßige Nummer zwei: „Man wächst in eine Rolle hinein und findet in dieser auch neue Aufgaben. Es war für mich klar, dass Alex (Schlager, Anm.) die Nummer eins ist. Daher kann ich mir das auch vorstellen. Mal sehen, wie es weitergeht.“ Wo und wie es für den Deutschen jetzt nach seiner Zeit in der Mozartstadt weitergeht, ist noch unklar.