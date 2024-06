Klopps „Mastermind“ soll Bullen Beine machen

Klopp lobte seinen Landsmann in der Vergangenheit in den höchsten Tönen: „Er ist ein echtes Mastermind.“ Von der Verpflichtung Kornmayers soll Leopold Angerer betroffen sein. Dieser war erst vergangene Saison vom FC Liefering zu Red Bull Salzburg „aufgestiegen“, dürfte die in ihn gesetzten Erwartungen aber nicht erfüllt haben. Sebastian Kirchner, der zweite Athletiktrainer, dürfte dem Stab unter Neo-Coach Lijnders aber erhalten bleiben.