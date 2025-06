Mit bosnischem Team die Conference League gerockt

In der Conference League scheiterte Borac bekanntlich erst an Rapid. „Es war eine tolle Sache, auf dieser Bühne zu spielen. Wir sind viel herumgereist, die Partie in Wien war der Wahnsinn“, schwärmt der Ex-Bulle. Der kommende Saison auf einen ähnlichen Europa-Trip hofft. Wieder in eine Ligaphase zu kommen, könnte diesmal schwerer werden, die Rot-Blauen wurden „nur“ Vizemeister.