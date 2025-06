50 Kilometer Stau! „Aufregen bringt auch nichts“

„Es hilft ja nicht. Da müssen wir jetzt durch. Irgendwann kommen wir schon an.“ Familie März aus dem bayerischen Landkreis Pfaffenhofen nahm es mit Galgenhumor. In ihrem Pkw machte sie sich am Samstag in den frühen Morgenstunden in Richtung Italien auf. Am Vormittag hatten es die Bayern erst knapp bis hinter die Grenze am Walserberg geschafft. „Dabei sind wir schon satte fünf Stunden unterwegs.“