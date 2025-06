Siegesserie endete – „Tutto Gas“ startete

Eine außergewöhnliche Serie riss im allerletzten Saisonspiel, nach 15 Siegen in Folge. Letzter Punktverlust davor? 19. Oktober 2024! Und trotzdem: „Heute war das Ergebnis egal“, lachte Sektionsleiter Markus Spatzenegger im Freudentaumel. „Wir waren mit dem Kopf schon bei der Feier.“ Und diese hatte es in sich: Direkt nach Abpfiff begannen die Festlichkeiten – samt Pyrotechnik und Meisterteller. Um 3 Uhr nachts ging’s per gemietetem Bus direkt weiter zum Mannschaftsurlaub nach Lignano.