Wer zu uns kommt | Ordentlich Gas

Wer zu uns kommt. Die ÖVP schärft nicht nur ihr Profil in Sachen Klimawandel – aktuelle Botschaft offensichtlich: Wir retten den Verbrenner, aber nicht die Welt… Sondern auch in der Migrationsfrage. Die aktuelle Botschaft da: Wir können den Asylstrom zwar nicht stoppen, aber wir schauen uns wenigstens genauer an, wer zu uns kommt. Vor allem der Familiennachzug bereitet in jüngster Vergangenheit die größten Probleme. Schulen, besonders in Wien, verkraften den Zustrom von Kindern, die teilweise noch Analphabeten sind, in unser Bildungssystem längst nicht mehr. Der steirische ÖVP-Landeshauptmann Christopher Drexler hatte gerade erst im ZiB2-Interview bekräftigt, dass er dadurch das Menschenrecht auf Bildung für österreichische Kinder gefährdet sehe. Und dass wohl darüber debattiert werden dürfe, ob dieses Menschenrecht nicht über jenem auf Asyl stünde. Bereits im April hatte Drexler im „Krone“-Interview gemeint, „man sollte einen Familiennachzug im großen Stil überhaupt verhindern“, er brauche „keinen Import ins Sozialsystem“. Auf diese Linie schwenkt nun auch die Bundes-ÖVP ein. Ob es ihr hilft?