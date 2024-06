Spinnen-Horror: Große Angst vor kleinen Viechern

Eigentlich beginnt alles ganz harmlos. Die zwölfjährige Charlotte findet in einem Luftschacht ihres heruntergekommenen Appartements in New York eine klitzekleine Spinne, die sie prompt adoptiert. Das Problem: Das vermeintliche Haustier wächst in Rekordtempo und entwickelt einen mörderischen Appetit auf Menschenfleisch. Zu behaupten, dass der ab kommenden Donnerstag in unseren Kinos laufende Horror-Schocker „Sting“ von Regisseur Kiah Roache-Turner nichts für Arachnophobiker ist, wäre eine gewagte Untertreibung.