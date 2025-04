„Eine letzte Reise“: Rührend und nostalgisch

Er ist alt geworden, der einstmals beliebte Französischlehrer Lars, und der Ruhestand in der schwedischen Stadt Köping bekommt ihm so gar nicht. Um seinen frankophilen Vater aus seiner Lethargie zu reißen, packt Sohn Filip den 80-Jährigen kurzerhand in einen Renault 4 und rollt mit ihm nach Südfrankreich, wo die Familie früher einmal zahlreiche herrliche Urlaube verbrachte. Ihr Ziel: Beaulieu-sur-Mer.