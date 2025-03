Endlich wieder Oscars ++ „Bridget Jones“-Comeback

Es ist das Highlight für alle Film-Fans: In wenigen Tagen werden die Oscars verliehen. Welche Streifen ganz vorne im Rennen sind, wird diesmal im „Stream On“-Magazin beleuchtet. Außerdem geht’s um die Fortsetzung eines absoluten Klassikers: Bridget Jones ist zurück! Die mittlerweile Anfang 50-jährige Witwe will sich wieder ins Liebesleben stürzen. Und alle True-Crime-Fans kommen auch auf ihre Kosten: In der Dramaserie „Toxic Town“ geht’s um die Stadt Corby, die in den 80ern zum Schauplatz einer Umweltkatastrophe wurde...