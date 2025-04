Ein satirisches Psychogramm: „Der Soldat Monika“

Die Rede ist von Monika Donner, die sich heute als aufrührerische Einzelkämpferin zwischen den ideologischen Fronten mit wehenden Fahnen in so manche Schlacht wirft. Regisseur Paul Poets filmisches Psychogramm Donners bewegt sich zwischen Hitlerzitaten, akustischem Walkürenritt, Verbissenheit in die von ihr angeprangerte „Corona-Diktatur“, Verschwörungstheorien, garniert mit satirischen Animationssequenzen. Provokation ist hier das bewusst gewählte Stilmittel, wobei sich auch Schauspielergrößen wie Maria Hofstätter, Philipp Hochmair oder Roland Düringer in Donners Gedankenwelt in Form einer Rollenscharade einbringen.