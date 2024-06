Steinbock-G’fühl im Naturpark Almenland

Diese Bergwanderung ist ein Genuss für Wanderer, die gerne längere Touren machen und zudem mit dem Zug nachhaltig anreisen wollen. Die „Rote Wand“ ist in Wander- und Kletterkreisen ein Begriff – den Namen verdankt der Berg seiner ockerfarbenen Südwand, die wir beim Auf- und Abstieg in ihrer ganzen Mächtigkeit sehen können. Fazit: ein „Must-Hike“ in der Steiermark!