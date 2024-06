Hot-Dog-Wettessen-Champion ist „am Boden zerstört“

Rekordhalter auch beim Verschlingen von Teigtascherln

Chestnut hält auch Rekorde im Verschlingen anderer Nahrungsmittel – von Spargel bis zu Gyozas, also japanischen Teigtaschen. Diese Esswettbewerbe sind in den USA allerdings nicht unumstritten. Kritiker meinen, sie senden eine falsche Botschaft in einem Land, in dem mehr als jeder dritte Erwachsene fettleibig ist.