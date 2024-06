Olympia-Segler ist auf den Weltmeeren daheim

Dafür stellte Haberl vieles andere in seinem Leben hinten an, profitierte von den Vorzügen als Schüler des Salzburger Schulsportmodells (SSM), fand im UYC Mondsee seine Segelheimat. Und streicht auch die zweifachen Olympiasieger in der Nacra 17-Vorgängerklasse Tornado Roman Hagara und Hans-Peter Steinacher als wichtige Mentoren heraus.