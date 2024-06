Klares Bekenntnis hierzulande zu EU-Mitgliedschaft

„Die aktuelle Zustimmung zur EU-Mitgliedschaft ist die höchste seit Dezember 2017, während die Zahl der dezidierten Mitgliedschaftsgegner zuletzt im September 2020 auf einem ähnlich niedrigen Niveau war“, so Schmidt. „Die EU-Wahl war für etliche ein Ventil, Dampf abzulassen, Frust und Kritik zu äußern. Besonders die Themen Sicherheit, Asyl und Migration und Teuerung machen Sorge, was sich nicht zuletzt in einem Stimmenzuwachs für Parteien des rechten politischen Spektrums widerspiegelt“, analysierte Schmidt.