Qualifying zum Grand Prix in Barcelona, ab 15 Uhr

Demgemäß spekuliert man bei McLaren, das sechs von acht Rennen 2025 gewonnen hat und in der Konstrukteurswertung 172 Punkte Vorsprung auf Mercedes hat, dass die Strecke in Spanien am Sonntag (15 Uhr) selbst einen größeren Einfluss haben könnte, da die Hochgeschwindigkeitskurven dem Auto nicht unbedingt liegen. So oder so keimt bei den Rivalen Hoffnung auf.