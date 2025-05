Hardcore-Fans blockieren bereits ganze Hotels

Preis richtet sich nach Nachfrage

Ein dynamisches Preismodell heizt die Situation zusätzlich an. In manchen Hotels kalkuliert ein Algorithmus etwa regelmäßig neu, abhängig von der Auslastung, Nachfrage und Konkurrenz. In Wien lässt sich bereits jetzt ein Anstieg von rund 20 Prozent verzeichnen. In der Bundeshauptstadt fallen die Steigerungen aber aufgrund der großen Mengen an Hotelzimmern bisher nicht so ins Gewicht. Und für die Hotels bleibt eine große Unsicherheit: Denn kostenlose Stornierungen sind in den meisten Fällen noch immer recht kurzfristig möglich.