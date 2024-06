FPÖ an der Macht: Wäre Österreich dann isoliert?

RBI-Geschäfte mit Russland im Visier der USA

Derzeit nehme man in den USA nicht so sehr die russischen Spionageaktivitäten in Österreich wahr als die umstrittenen Russland-Geschäfte der Raiffeisen Bank International (RBI). „Die Raika-Position in Russland sorgt für weit mehr Aufregung“, sagte der Experte mit Kärntner Wurzeln. Grundsätzlich nehme man von der Alpenrepublik nur in einer „Transatlantikerblase“ Notiz. „Österreich hat nicht die Geltung wie unter (Ex-Kanzler Sebastian) Kurz“, der vor fünf Jahren vom damaligen Präsidenten Donald Trump im Weißen Haus empfangen worden war.