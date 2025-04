Zeller Eisbären hatten beim Debüt nichts zu melden

Ohne Niederlage marschierte Zell bisher durch die Play-offs der Alps Hockey League. Im ersten Finalspiel zeigte Jesenice den Eisbären jedoch ihre Grenzen auf, die Pinzgauer verloren zuhause 1:3. 2615 Fans pilgerten in die Halle am Zeller See, die erste Alps-Finalserie wollte sich niemand entgehen lassen.