Autolenker (18) ohne Schein kam von Straße ab

Der 18-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen. Auch der junge Beifahrer erlitt Verletzungen und wurde vom Roten Kreuz in das Kardinal Schwarzenberg Klinikum eingeliefert. Wegen der Verletzungen war laut Polizei ein Alkoholtest am Unfallort nicht möglich. Weitere Ermittlungen sind im Gange.