„Alter Hase“ feierte sein Debüt, Liefering siegte

Aufhauser führt Rangliste an

Vor ihm in der Rangliste befinden sich einige bekannte Namen. Wie etwa Innenverteidiger Isaac Vorsah (damals fast 28) oder Wolfgang Mair, der mit Liefering-untypischen 34 Jahren, drei Monaten und sechs Tagen auf Platz zwei im Dino-Ranking liegt. An der Spitze steht Rene Aufhauser. Der spätere Cheftrainer absolvierte 41 Partien für den jetzigen Zweitligisten. Seinen letzten Einsatz feierte er Mitte Mai 2014 – etwas mehr als einen Monat vor seinem 38. Geburtstag.