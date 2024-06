Polizei findet bei Suche nach Valeriia (9) Leiche

Hunderte Polizisten durchkämmten Umgebung

Die Polizei hatte am Dienstag noch einmal Hunderte Einsatzkräfte aufgeboten, um nach dem aus der Ukraine stammenden Kind zu suchen, das seit 2022 in Deutschland lebt. Mehr als 400 Polizisten aus Sachsen und Sachsen-Anhalt durchkämmten in Ketten im Süden von Döbeln Wiesen, Felder und Wälder. Valeriia war zuletzt am 3. Juni gesehen worden, als sie sich auf den Weg zur Schule machte. Doch dort kam sie nie an.