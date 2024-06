Wahre Verlierer | „Leicht überschätzt“

Wahre Verlierer. Wer sind die Verlierer der EU-Wahl vom Sonntag? Natürlich jene Parteien, die Stimmen und Prozentpunkte verloren haben oder ihre eigenen Erwartungen nicht erfüllt haben. Aber vor allem sind es die Meinungsforscher. Oder korrekter: die meisten Meinungsforscher. Denn größtenteils lagen sie mit ihren Prognosen für das Wahlergebnis wieder einmal gehörig daneben. Und sie lagen zumindest teilweise, wie jetzt „Krone“-Recherchen belegen, selbst noch am Sonntag mit ihren Daten für die sogenannte „Trendprognose“, die um 17 Uhr veröffentlicht wurde, gehörig daneben. In der Besprechung am Sonntag Nachmittag seien sich die Vertreter jener vier Institute, die sich an der Erstellung dieser „Trendprognose“ beteiligten, nicht einig gewesen. Vor allem das Ergebnis von Peter Hajek (Unique Research) soll sich deutlich von den anderen unterschieden haben – er habe die FPÖ bei 30, die ÖVP nur auf dem dritten Platz gehabt und soll, so heißt es, erwogen haben, seine Daten für die 17-Uhr-Prognose nicht zur Verfügung zu stellen. Er tat es dann aber doch – und so muss man annehmen, dass es seine Werte waren, die diese Prognose in die falsche Richtung polten.