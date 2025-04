Drama in Kraftwerk: Taucher war Feuerwehr-Held

Was am Freitag als routinemäßiger Reparatureinsatz begann, endete in einem erschütternden Drama, das auch die Einsatzkräfte und Fachleute vor Ort in den nächsten Tagen noch stark beschäftigen wird. Der verstorbene Taucher war ein erfahrener und hochgeschätzter Kamerad der Wiener Berufsfeuerwehr und als Teil der Taucheinheit tätig. Der tragische Verlust trifft seine Kollegen besonders hart, die mit ihm tagtäglich Seite an Seite gearbeitet hatten.