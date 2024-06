Wo eine Million Ältere benachteiligt werden

45 Prozent der über 70-Jährigen in Österreich nutzen das Internet nicht, haben aber zu 100 Prozent Anspruch auf Förderungen vom Bund in der Höhe von vier Milliarden Euro – die nur online erhältlich sind. Die SPÖ will Abhilfe schaffen und ihre Forderung nach einem Recht auf analoges Leben durchsetzen. Wo die Partei überall Nachteile für Ältere ortet und was im dazu vorbereiteten Dringlichen Antrag steht.