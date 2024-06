„Krone“ hat die Acts der „Starnacht am Wörthersee“

Bunte Mischung

Mit dabei sind Größen wie Rainhard Fendrich und Christina Stürmer, die mit ihren kraftvollen Stimmen und ihren mitreißenden Songs das Publikum in ihren Bann ziehen. Schlagerprinzessin Melissa Naschenweng kann es genauso kaum abwarten einige ihrer Hits zu performen. Ebenfalls mit von der Partie sind Die Seer, eine der erfolgreichsten Bands des Alpenrocks. Und das sollte natürlich noch immer nicht alles sein, denn die „Starnacht am Wörthersee“ verspricht auch in diesem Jahr eine bunte Mischung aus verschiedenen Musikgenres und Künstlern.