Karas zu Rechtsruck in EU: „Weniger pessimistisch“

Wählerverhalten und landesspezifische Entwicklungen

Paul Schmidt, Generalsekretär der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik, hob die gesteigerte Wahlbeteiligung um einen Prozentpunkt hervor. Zudem nannte er zwei interessante Entwicklungen: „Wir haben in einigen Ländern ein starkes Anti-Regierungs-Votum gesehen, etwa in Österreich, Frankreich, Ungarn und Deutschland. Anders in Polen und Italien, wo die Regierungsparteien sich durchsetzten. Besonders interessant war das schlechte Abschneiden der Lega Nord in Italien.“