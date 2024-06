„Ferien ohne Handicap“ sucht dringend Betreuer

Jetzt kann der Verein mit einer ersten Erfolgsmeldung aufwarten: „Nach dem Aufruf in der ,Krone‘ konnten wir bereits fünf weitere Betreuer finden“, dankt Obfrau Stoifl von Herzen. 20 Betreuer sind für die 14 Kinder und Jugendlichen bei den beiden Feriencamp-Wochen im Waldviertler Raabs an der Thaya erforderlich. Mit dem großen Zuwachs an neuen Freiwilligen, die auch eine finanzielle Anerkennung erhalten, rückt die Durchführung der Camps nun greifbare Nähe: Nur mehr zwei weitere Helfer werden für die beiden Camps von 6. bis 14. Juli sowie von 27. Juli bis 4. August gesucht.