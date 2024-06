Der römische Einser strahlt in der Farbe Violett

Drei Trainer durften bei den Pongauern heuer ihr Glück versuchen. Ein Sinnbild für das turbulente Jahr beim ehemaligen Landesmeister, der zunächst nur selten sein Potenzial ausschöpfte. Aber: Das Trainerteam um Thomas Schnöll scheint die Mannschaft wieder zu erreichen und ihr Stabilität geben zu können. In den letzten Runden hat man gesehen, was möglich ist. So sicherte sich der BSK gar noch das ÖFB-Cup-Ticket.