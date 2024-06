Vor Befragung wollte Politik kein Gutachten

An der Legitimität der Bürgerbefragung zum S-Link gibt es wie berichtet erhebliche Zweifel. Die Abstimmung im vergangenen Herbst hätte in dieser Form niemals stattfinden dürfen, findet etwa Landeslegist Paul Sieberer. Der S-Link sei ein überregionales Projekt und übersteige damit den Wirkungsbereich der Gemeinde. Und nur zu solchen Fragen dürfe es eine Bürgerbefragung geben, lautet sein Argument. Die Stadtpolitik setzte sich damals aber in der Hauptwahlbehörde mit Vertretern aller Parteien über die rechtlichen Bedenken hinweg.