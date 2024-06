VIP-Tische beim Public Viewing zu gewinnen

Erster VIP-Tisch beim Spiel Deutschland gegen Ungarn

Vor dem Rathaus in Klagenfurt steht der Tisch an fünf Abenden sogar im feinen VIP-Zelt. Das EM-Highlight wird für die Gewinner hoffentlich unvergesslich bleiben! Der erste VIP-Tisch ist am 19. Juni (ab 18 Uhr) beim Spiel Deutschland gegen Ungarn beim Public Viewing in Klagenfurt reserviert. An diesem Abend werden am Neuen Platz insgesamt 5000 Fans erwartet.