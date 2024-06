Max Verstappen hadert: „Das ist Zeitverschwendung“

„Nichts, was du so ratz-fatz hinkriegst“

Dass Red Bull von heute auf morgen mit der Lösung des Problems um die Ecke kommen werde, glaubt der dreifache Champion allerdings nicht. „Ein Auto zu erarbeiten, das Bodenunebenheiten besser verdaut, das ist nichts, was du so ratz-fatz über Nacht hinkriegst. Ich bin guter Dinge, dass wir noch in dieser Saison Fortschritte machen, aber ein Teil des Problems ist auch konzeptionsbedingt“, so Verstappen.