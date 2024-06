Alonso überrascht mit Bestzeit in Kanada-Training

Beim Auto von Weltmeister Max Verstappen gab es ein gröberes technisches Problem. Sein Red-Bull-Team gab vorerst nur bekannt, dass das Energierückgewinnungssystem betroffen sei und dass man es „untersuchen“ würde. Verstappen konnte am Nachmittag nur wenige Kilometer fahren und stellte sein Auto anschließend in der Box ab. In der Zeitentabelle kam er nicht weiter als auf die 18. Stelle. In der ersten Einheit war der Niederländer die fünftbeste Zeit gefahren.