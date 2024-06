Wo zwei Kilometer Distanz Grundpreis vervierfachen

Dass die geographische Lage bei Grundstückspreisen entscheidend ist, scheint klar. In Mistelbach tun sich in einem konkreten Fall aber finanzielle Abgründe auf: „Für Bauplätze in der Nachbarkommune Wilfersdorf bezahlt man 80 Euro pro Quadratmeter. In unserer Katastralgemeinde Kettlasbrunn verlangt die Bezirkshauptstadt bei einer Siedlung nun aber schon fast 320 Euro“, ärgert sich Martin Schreibvogel, der dortige SPÖ-Ortsvorsteher.