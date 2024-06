Liebe zum eigenen Grätzel ist 10.000 Euro wert

Deutsch „in all seinen Wiener Ausprägungen“ erlaubt

Die eingesendeten Videos müssen mindestens 45 Sekunden lang und dürfen maximal 90 Sekunden lang sein. In der Broschüre zum Wettbewerb gibt es weitere Tipps, wie man die Chancen auf den Hauptgewinn erhöhen kann, etwa sich vorher zu überlegen, was man sagen und filmen möchte, und dann auch noch auf die Produktionsqualität zu achten. Akzeptiert werden Videos auf deutsch „in all seinen Wiener Ausprägungen“, aber auch in Gebärdensprache.